Blick auf EVOTEC SE-Kurs

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Mittag

12.08.25 12:05 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verliert am Mittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 6,49 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 6,49 EUR ab. Die EVOTEC SE-Aktie sank bis auf 6,49 EUR. Bei 6,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 179.780 EVOTEC SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 63,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 22,08 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

EVOTEC SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,60 EUR an.

Am 06.05.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber -0,12 EUR im Vorjahresquartal verkündet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 199,98 Mio. EUR – eine Minderung von 4,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 208,73 Mio. EUR eingefahren.

Laut Analysten dürfte EVOTEC SE im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,451 EUR einfahren.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen