EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 6,53 EUR.
Die EVOTEC SE-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 6,53 EUR abwärts. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,49 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,61 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 452.077 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 10,62 EUR erreichte der Titel am 15.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der EVOTEC SE-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 22,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete EVOTEC SE 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 8,60 EUR an.
Am 06.05.2025 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,12 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 199,98 Mio. EUR – eine Minderung von 4,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 208,73 Mio. EUR eingefahren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,451 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu EVOTEC SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|22.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|22.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|26.06.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|07.05.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.03.2025
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
