EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag an Boden

12.08.25 09:23 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag an Boden

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 6,65 EUR.

EVOTEC SE
6,61 EUR 0,03 EUR 0,43%
Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 6,65 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,66 EUR. Bei 6,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 23.689 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 59,65 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 8,60 EUR angegeben.

EVOTEC SE gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,451 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
28.07.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
22.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
21.07.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
26.06.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
07.05.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen