EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Vormittag an Boden

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 6,65 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 6,65 EUR. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,66 EUR. Bei 6,61 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 23.689 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 59,65 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 8,60 EUR angegeben.

EVOTEC SE gewährte am 06.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,12 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,19 Prozent auf 199,98 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 208,73 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,451 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Hot Stocks heute: Gold und Silber sollten weiter steigen - Evotec und BASF interessant

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 5 Jahren verloren

EVOTEC SE-Aktie: Experten empfehlen EVOTEC SE im Juli mehrheitlich zum Kauf