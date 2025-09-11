EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE macht am Freitagvormittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 5,91 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 5,91 EUR. Bei 5,92 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 3.377 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 10,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 79,57 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,42 EUR.

Am 13.08.2025 hat EVOTEC SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 171,24 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 182,12 Mio. EUR umsetzen können.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,434 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EVOTEC SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren

So schätzen die Analysten die Zukunft der EVOTEC SE-Aktie ein