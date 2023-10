EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag nordwärts

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 18,02 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 18,02 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,27 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.280 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 24,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 35,63 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 14,80 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 17,87 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,00 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. EVOTEC SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 172,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 08.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: MDAX am Mittwochmittag im Minus

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag

Zuversicht in Frankfurt: MDAX beendet den Handel in der Gewinnzone