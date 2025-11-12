DAX24.339 +1,0%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,21 +4,3%Nas23.468 -0,3%Bitcoin90.576 +2,0%Euro1,1571 -0,1%Öl64,58 -0,9%Gold4.128 ±0,0%
Kurs der EVOTEC SE

EVOTEC SE Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochmittag mit EVOTEC SE ein

12.11.25 12:04 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochmittag mit EVOTEC SE ein

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,0 Prozent auf 5,41 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie konnte um 11:46 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,0 Prozent auf 5,41 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,43 EUR an. Bei 5,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 329.060 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 10,62 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 96,30 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 5,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 8,13 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

Am 05.11.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 EUR gegenüber -0,22 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 11,36 Prozent auf 163,89 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 184,89 Mio. EUR umgesetzt.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,478 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
08:06EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:06EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

