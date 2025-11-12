EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schießt am Nachmittag hoch
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,0 Prozent auf 5,41 EUR.
Werte in diesem Artikel
Um 15:51 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,0 Prozent auf 5,41 EUR nach oben. Bei 5,43 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 533.706 Aktien.
Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 96,23 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,50 Prozent.
Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,13 EUR.
EVOTEC SE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 163,89 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,89 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,36 Prozent verringert.
Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,478 EUR je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet
EVOTEC-Aktie im Abwärtsmodus: Schwache Nachfrage trifft strategischen Umbau
EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet
Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu EVOTEC SE
Analysen zu EVOTEC SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:06
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.03.2025
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen