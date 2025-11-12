DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.303 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,72 -3,7%Gold4.193 +1,6%
Kursentwicklung

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schießt am Nachmittag hoch

12.11.25 16:08 Uhr
EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE schießt am Nachmittag hoch

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,0 Prozent auf 5,41 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,40 EUR 0,28 EUR 5,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:51 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 6,0 Prozent auf 5,41 EUR nach oben. Bei 5,43 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,22 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 533.706 Aktien.

Am 15.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 96,23 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,50 Prozent.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,13 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,24 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 163,89 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184,89 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,36 Prozent verringert.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2025 einen Verlust in Höhe von -0,478 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu EVOTEC SE

