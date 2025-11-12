EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich EVOTEC SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 5,31 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 5,31 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,22 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 30.537 EVOTEC SE-Aktien.

Am 15.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,62 EUR. 100,00 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 5,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 4,71 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten EVOTEC SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 8,13 EUR.

Am 05.11.2025 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 163,89 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 184,89 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,478 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet

EVOTEC-Aktie im Abwärtsmodus: Schwache Nachfrage trifft strategischen Umbau

EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet