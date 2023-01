EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagvormittag gesucht

Um 09:22 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 17,15 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 17,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,10 EUR. Zuletzt wechselten 4.528 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,41 EUR) erklomm das Papier am 13.01.2022. 55,35 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 14,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,88 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gaben als mittleres Kursziel 32,67 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 29.08.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von 0,82 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,86 Prozent auf 172,20 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 159,66 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 30.03.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie dennoch tiefer: Weitere Fortschritte in Neurologie-Kooperation

Analysten sehen für EVOTEC SE-Aktie Luft nach oben

EVOTEC-Aktie gibt ab: RBC senkt Kursziel für EVOTEC

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images