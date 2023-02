EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Nachmittag nach

Das Papier von EVOTEC SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 18,34 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 18,06 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,35 EUR. Zuletzt wechselten 220.031 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2022 markierte das Papier bei 29,71 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 38,29 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,83 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,20 EUR – ein Plus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 159,66 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 30.03.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

