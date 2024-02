EVOTEC SE Aktie News: Anleger schicken EVOTEC SE am Vormittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 14,16 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 14,16 EUR ab. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 14,15 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,17 EUR. Bisher wurden heute 9.368 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 72,66 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 13,02 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 23,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 196,28 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX stärker

TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich stärker