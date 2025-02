EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,5 Prozent auf 8,64 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 8,64 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 8,65 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,54 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 51.472 EVOTEC SE-Aktien.

Bei 14,77 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 71,05 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,40 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,68 EUR aus.

Am 06.11.2024 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,22 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,28 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

