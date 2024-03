EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochnachmittag leichter

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 12,98 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 15:51 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 12,98 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 12,97 EUR. Bei 13,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 259.715 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 88,36 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 12,71 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 2,04 Prozent sinken.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 22,90 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 196,28 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 24.04.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 27.03.2025 dürfte EVOTEC SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,260 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen zu

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in EVOTEC SE von vor 3 Jahren bedeutet

Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich