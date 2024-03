EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 13,38 EUR.

Um 09:05 Uhr ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 13,38 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,47 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 26.305 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 26.07.2023. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 82,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 12,71 EUR. Dieser Wert wurde am 11.03.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,90 EUR.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.04.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 27.03.2025 präsentieren.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,260 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

