EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Donnerstagmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 6,15 EUR abwärts.

Um 11:41 Uhr rutschte die EVOTEC SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 6,15 EUR ab. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 6,07 EUR. Bei 6,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 330.157 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 28.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 14,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 140,16 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.08.2024 (5,06 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der EVOTEC SE-Aktie 17,72 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,68 EUR an.

EVOTEC SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,22 EUR vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 196,28 Mio. EUR gelegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2024 ein EPS von --0,762 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

