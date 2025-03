EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,2 Prozent auf 6,07 EUR nach.

Um 09:06 Uhr fiel die EVOTEC SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 6,07 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 6,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.417 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 28.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 143,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 5,06 EUR fiel das Papier am 08.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,64 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,68 EUR.

Am 06.11.2024 lud EVOTEC SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 196,28 Mio. EUR gelegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,762 EUR ausweisen wird.

