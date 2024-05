EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,6 Prozent auf 9,77 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:50 Uhr 2,6 Prozent im Plus bei 9,77 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 9,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 9,56 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.171.384 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 150,15 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,52 EUR erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für EVOTEC SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,50 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 24.04.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,09 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,15 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 201,31 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 240,69 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.05.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 13.08.2025.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,140 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

