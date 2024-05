EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 9,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 9,56 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 9,57 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 9,56 EUR. Bisher wurden heute 28.677 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Am 26.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,44 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 155,78 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.04.2024 bei 8,52 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte EVOTEC SE am 24.04.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,15 EUR je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 201,31 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 16,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 240,69 Mio. EUR umgesetzt worden.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 22.05.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können EVOTEC SE-Anleger Experten zufolge am 13.08.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,140 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Experten sehen bei EVOTEC-Aktie Potenzial

TecDAX aktuell: TecDAX schlussendlich fester

Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsende im Aufwind