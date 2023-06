EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE wird am Mittag ausgebremst

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 22,49 EUR

Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 1,4 Prozent auf 22,53 EUR ab. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,38 EUR nach. Mit einem Wert von 23,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 120.633 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,71 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 31,87 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 34,31 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,83 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE veröffentlichte am 29.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 164,67 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.08.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.08.2024.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

