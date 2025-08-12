EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Mittwochmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 6,66 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die EVOTEC SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 6,66 EUR. Bei 6,90 EUR erreichte die EVOTEC SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 6,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 528.676 EVOTEC SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 10,62 EUR markierte der Titel am 15.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 59,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 5,06 EUR. Mit Abgaben von 24,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,60 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 06.05.2025. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 199,98 Mio. EUR, gegenüber 208,73 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,19 Prozent präsentiert.

In der EVOTEC SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,451 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

