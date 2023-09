EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 21,14 EUR abwärts.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 21,14 EUR. Das bisherige Tagestief markierte EVOTEC SE-Aktie bei 21,14 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,25 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 4.084 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 24,44 EUR. 15,61 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,99 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 28,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 172,20 EUR im Vergleich zu 172,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 12.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

