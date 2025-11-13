EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag im Plus
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 5,44 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 5,44 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,49 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 5,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.172 EVOTEC SE-Aktien.
Bei einem Wert von 10,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 95,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,13 EUR aus.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 05.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 163,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 184,89 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,476 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie
TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in EVOTEC SE von vor einem Jahr bedeutet
EVOTEC-Aktie im Abwärtsmodus: Schwache Nachfrage trifft strategischen Umbau
EVOTEC-Aktie sackt ab: Verluste nehmen zu - Vereinbarung mit Sandoz unterzeichnet
Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Nachrichten zu EVOTEC SE
Analysen zu EVOTEC SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.2025
|EVOTEC SE Buy
|Warburg Research
|13.08.2025
|EVOTEC SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|06.11.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|EVOTEC SE Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.03.2025
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|25.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|18.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|12.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
|07.11.2024
|EVOTEC SE Sell
|Deutsche Bank AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für EVOTEC SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen