Aktienkurs im Fokus

EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagvormittag im Plus

13.11.25 09:22 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Das Papier von EVOTEC SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 5,44 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
EVOTEC SE
5,43 EUR 0,02 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 5,44 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,49 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 5,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 41.172 EVOTEC SE-Aktien.

Bei einem Wert von 10,62 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.11.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 95,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 8,13 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 05.11.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,24 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 163,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 184,89 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2025 -0,476 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Nachrichten zu EVOTEC SE

Analysen zu EVOTEC SE

DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
05.11.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
13.08.2025EVOTEC SE BuyWarburg Research
13.08.2025EVOTEC SE OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
06.11.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
09.10.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
31.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
22.07.2025EVOTEC SE HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.03.2025EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
25.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
18.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
12.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG
07.11.2024EVOTEC SE SellDeutsche Bank AG

