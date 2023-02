EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittag seitwärts

Die EVOTEC SE-Aktie wies um 12:22 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 18,55 EUR. Der Kurs der EVOTEC SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,74 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 18,47 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,62 EUR. Zuletzt wechselten 66.937 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.08.2022 bei 29,71 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 37,56 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 25,34 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,83 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,20 EUR – ein Plus von 7,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 159,66 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 30.03.2023 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

