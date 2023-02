EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Dienstagvormittag an

Um 09:22 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 18,67 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 18,74 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,62 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 3.457 Aktien.

Bei 29,71 EUR erreichte der Titel am 04.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,16 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 14,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,83 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE gewährte am 29.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,86 Prozent auf 172,20 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 159,66 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 30.03.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass EVOTEC SE ein EPS in Höhe von 1,48 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

EVOTEC-Aktie leichter: EVOTEC sichert sich Darlehen in Millionenhöhe

EVOTEC-Aktie stabil: EVOTEC und Related Sciences vertiefen Entwicklungspartnerschaft

EVOTEC-Aktie im Minus: EVOTEC mit neuer Finanzvorständin

Ausgewählte Hebelprodukte auf EVOTEC SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf EVOTEC SE

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images