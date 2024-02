EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Mittwochmittag tiefer

EVOTEC SE im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der EVOTEC SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 13,45 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 13,45 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 13,34 EUR. Mit einem Wert von 13,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 158.760 EVOTEC SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.07.2023 bei 24,44 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.02.2024 bei 13,02 EUR. Abschläge von 3,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2022 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 23,90 EUR.

Am 08.11.2023 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat EVOTEC SE mit einem Umsatz von insgesamt 196,28 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,98 Prozent gesteigert.

Am 24.04.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 27.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2023 -0,263 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

