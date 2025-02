EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE präsentiert sich am Freitagmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 8,90 EUR. Bei 8,96 EUR markierte die EVOTEC SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,96 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 101.101 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 14,77 EUR. 65,96 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 5,06 EUR. Abschläge von 43,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem EVOTEC SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,68 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat EVOTEC SE 184,89 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 196,28 Mio. EUR umgesetzt worden.

Am 27.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden.

Analysten gehen davon aus, dass EVOTEC SE 2024 einen Verlust in Höhe von -0,776 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: Zum Ende des Donnerstagshandels Pluszeichen im TecDAX

TecDAX aktuell: TecDAX mit positivem Vorzeichen

XETRA-Handel: Börsianer lassen TecDAX am Mittag steigen