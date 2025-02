EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag gesucht

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die EVOTEC SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 8,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,6 Prozent auf 8,90 EUR. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 8,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 8,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 9.537 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 14,77 EUR erreichte der Titel am 28.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 66,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 5,06 EUR am 08.08.2024. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 43,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 9,68 EUR an.

EVOTEC SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 184,89 Mio. EUR – eine Minderung von 5,80 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 196,28 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte EVOTEC SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,776 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

