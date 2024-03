EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Donnerstagmittag im Plus

Kurs der EVOTEC SE

Die Aktie von EVOTEC SE zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,3 Prozent auf 13,27 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 13,27 EUR. Den Tageshöchststand markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 13,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 307.331 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 26.07.2023 auf bis zu 24,44 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 84,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.03.2024 bei 12,71 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 4,22 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,90 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,98 Prozent auf 196,28 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 27.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,260 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

