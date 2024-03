EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,9 Prozent auf 13,09 EUR. Zwischenzeitlich stieg die EVOTEC SE-Aktie sogar auf 13,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 13,02 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 35.863 Aktien.

Am 26.07.2023 markierte das Papier bei 24,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 86,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,71 EUR ab. Abschläge von 2,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für EVOTEC SE-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 22,90 EUR.

Am 08.11.2023 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 196,28 EUR umgesetzt, gegenüber 172,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die EVOTEC SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,260 EUR je Aktie aus.

