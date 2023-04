EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Freitagnachmittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 19,10 EUR

Um 15:52 Uhr ging es für die EVOTEC SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 19,31 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 19,25 EUR. Bei 19,59 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 215.405 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.08.2022 bei 29,71 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,02 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die EVOTEC SE-Aktie derzeit noch 30,44 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,83 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE 0,82 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 172,20 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 159,66 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.05.2023 erfolgen. Am 08.05.2024 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

