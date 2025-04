EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,7 Prozent auf 5,60 EUR zu.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 4,7 Prozent im Plus bei 5,60 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,67 EUR zu. Mit einem Wert von 5,59 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 172.629 EVOTEC SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 14,33 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 155,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,06 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,71 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten EVOTEC SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,68 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 184,89 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,807 EUR je EVOTEC SE-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Wert EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE von vor 3 Jahren verloren

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX tiefrot

TecDAX-Handel aktuell: TecDAX legt zum Start den Rückwärtsgang ein