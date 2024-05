EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE tendiert am Dienstagmittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Um 11:47 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 10,09 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die EVOTEC SE-Aktie bei 10,22 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 10,07 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 689.203 EVOTEC SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,44 EUR) erklomm das Papier am 26.07.2023. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 142,22 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.04.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,52 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 15,56 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der EVOTEC SE-Aktie wird bei 18,50 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 24.04.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,09 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat EVOTEC SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 201,31 Mio. EUR im Vergleich zu 240,69 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte EVOTEC SE am 22.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 13.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -0,140 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

