EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 21,46 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 21,46 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 21,13 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 21,41 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 26.827 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 29,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 27,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 31,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 28,80 EUR aus.

EVOTEC SE veröffentlichte am 29.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 172,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 164,67 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 08.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

