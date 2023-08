EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Montagmittag mit Abschlägen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 21,76 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 21,76 EUR. Im Tief verlor die EVOTEC SE-Aktie bis auf 21,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,65 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 63.460 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 27,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (16.08.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 27,48 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 14,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Mit Abgaben von 31,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,00 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte EVOTEC SE am 29.08.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,41 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 172,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,67 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 29.08.2023 gerechnet. Am 12.11.2024 wird EVOTEC SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je EVOTEC SE-Aktie in Höhe von 1,48 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Juli 2023: Experten empfehlen EVOTEC SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in EVOTEC SE abgeworfen

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in EVOTEC SE abgeworfen