EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 22,20 EUR.

Das Papier von EVOTEC SE legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 22,20 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,22 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,71 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 67.049 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,44 EUR an. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 10,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,33 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 28,00 EUR je EVOTEC SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 29.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,20 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von EVOTEC SE wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

TecDAX-Titel EVOTEC SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe EVOTEC SE-Investition eingebracht

TecDAX-Papier EVOTEC SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in EVOTEC SE verloren

August 2023: Analysten sehen Potenzial bei EVOTEC SE-Aktie