EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Vormittag nahe Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Kaum Ausschläge verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 17,63 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 17,63 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 17,71 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die EVOTEC SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,57 EUR ab. Mit einem Wert von 17,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.805 Stück gehandelt.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 27,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 16,03 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,65 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 08.11.2023. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,22 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EVOTEC SE ein EPS von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 196,28 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 172,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

