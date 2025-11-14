EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gibt am Nachmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,2 Prozent auf 5,28 EUR abwärts.

Das Papier von EVOTEC SE befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 3,2 Prozent auf 5,28 EUR ab. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 5,12 EUR ein. Mit einem Wert von 5,28 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 869.066 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.11.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 101,21 Prozent könnte die EVOTEC SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 5,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 8,13 EUR.

Am 05.11.2025 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,22 EUR vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 11,36 Prozent zurück. Hier wurden 163,89 Mio. EUR gegenüber 184,89 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,476 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

