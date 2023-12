EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE haussiert am Nachmittag

So entwickelt sich EVOTEC SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Zuletzt sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 11,2 Prozent auf 20,78 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere um 15:52 Uhr 11,2 Prozent. Die EVOTEC SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 20,85 EUR. Mit einem Wert von 19,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der EVOTEC SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 613.014 Stück gehandelt.

Bei 24,44 EUR erreichte der Titel am 25.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die EVOTEC SE-Aktie 17,61 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 EUR am 28.12.2022. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 40,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 25,40 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 196,28 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 28.03.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass EVOTEC SE im Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

