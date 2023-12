EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zeigt sich am Donnerstagvormittag freundlich

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Plus bei 19,51 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von EVOTEC SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,4 Prozent auf 19,51 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 19,57 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 19,17 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 34.399 EVOTEC SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Kursplus von 25,27 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 14,80 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die EVOTEC SE-Aktie mit einem Verlust von 24,14 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die EVOTEC SE-Aktie bei 25,40 EUR.

EVOTEC SE veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. EVOTEC SE vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,22 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,98 Prozent auf 196,28 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 172,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.03.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2021 einen Gewinn in Höhe von 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX verliert nachmittags

MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Handelsende Verluste

Dienstagshandel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker