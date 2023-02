EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochmittag in Grün

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 18,57 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 18,62 EUR aus. Mit einem Wert von 18,51 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 64.513 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,71 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 37,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 14,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 31,83 EUR je EVOTEC SE-Aktie an.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,16 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,82 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,86 Prozent auf 172,20 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 159,66 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 30.03.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,48 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

