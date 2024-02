EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittag tiefer

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 13,43 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 13,43 EUR. In der Spitze fiel die EVOTEC SE-Aktie bis auf 13,43 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,61 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 125.428 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 24,44 EUR. Dieser Kurs wurde am 26.07.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 81,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.02.2024 (13,02 EUR). Abschläge von 3,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je EVOTEC SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 23,90 EUR für die EVOTEC SE-Aktie.

Am 08.11.2023 äußerte sich EVOTEC SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 196,28 EUR umgesetzt, gegenüber 172,20 EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 24.04.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem EVOTEC SE-Verlust in Höhe von -0,263 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur EVOTEC SE-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX letztendlich mit Zuschlägen

Freundlicher Handel: MDAX steigt nachmittags

Börse Frankfurt in Grün: TecDAX nachmittags in Grün