EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE gewinnt am Donnerstagvormittag an Boden

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Zuletzt ging es für das EVOTEC SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 13,50 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 13,50 EUR. In der Spitze legte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 13,62 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 13,61 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 20.972 EVOTEC SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,44 EUR erreichte der Titel am 26.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 05.02.2024 auf bis zu 13,02 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,59 Prozent.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an EVOTEC SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 23,90 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte EVOTEC SE am 08.11.2023 vor. EVOTEC SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,16 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 196,28 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 172,20 EUR in den Büchern standen.

EVOTEC SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 24.04.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 27.03.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,263 EUR je EVOTEC SE-Aktie.

