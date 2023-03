EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 17,55 EUR. Die Abwärtsbewegung der EVOTEC SE-Aktie ging bis auf 17,55 EUR. Bei 17,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 6.215 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 29,71 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.08.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 40,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 18,58 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die EVOTEC SE-Aktie im Durchschnitt mit 31,83 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte EVOTEC SE am 29.08.2022. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,16 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,82 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 172,20 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EVOTEC SE 159,66 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte EVOTEC SE am 28.03.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte EVOTEC SE möglicherweise am 28.03.2024 präsentieren.

Experten taxieren den EVOTEC SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,48 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: REMY GABALDA/AFP/Getty Images