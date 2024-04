EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag gesucht

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Im XETRA-Handel gewannen die EVOTEC SE-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Um 15:49 Uhr sprang die EVOTEC SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,9 Prozent auf 14,03 EUR zu. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,06 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 159.515 Stück.

Am 26.07.2023 erreichte der Anteilsschein mit 24,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die EVOTEC SE-Aktie somit 42,59 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,62 EUR ab. Mit Abgaben von 10,09 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte EVOTEC SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 22,65 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

EVOTEC SE ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,16 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 172,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 196,28 EUR ausgewiesen.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 24.04.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -0,318 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

