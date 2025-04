EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Dienstagmittag auf grünem Terrain

Aktienentwicklung

Die Aktie von EVOTEC SE gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von EVOTEC SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 5,92 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 5,92 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,95 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 5,84 EUR. Bisher wurden heute 74.309 EVOTEC SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,22 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.04.2024 erreicht. 140,04 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 17,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten EVOTEC SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 9,68 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 06.11.2024 hat EVOTEC SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,22 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,80 Prozent auf 184,89 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 196,28 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,867 EUR je EVOTEC SE-Aktie stehen.

