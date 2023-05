EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE verteuert sich am Montagmittag kräftig

Aktien in diesem Artikel EVOTEC 19,98 EUR

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,9 Prozent auf 20,04 EUR zu. Im Tageshoch stieg die EVOTEC SE-Aktie bis auf 20,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 19,39 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 256.200 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 29,71 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der EVOTEC SE-Aktie ist somit 48,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 14,80 EUR ab. Abschläge von 26,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,83 EUR für die EVOTEC SE-Aktie aus.

Am 29.08.2022 legte EVOTEC SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 172,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,67 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 09.08.2023 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 08.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

