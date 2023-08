EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE am Nachmittag in Rot

Kurs der EVOTEC SE

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 21,35 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 21,35 EUR. In der Spitze büßte die EVOTEC SE-Aktie bis auf 21,32 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,80 EUR. Zuletzt wechselten 90.751 EVOTEC SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 27,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.08.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,93 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 14,80 EUR am 28.12.2022. Derzeit notiert die EVOTEC SE-Aktie damit 44,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 28,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte EVOTEC SE am 29.08.2022. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EVOTEC SE ein Ergebnis je Aktie von -0,41 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 172,20 EUR – ein Plus von 4,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EVOTEC SE 164,67 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte EVOTEC SE am 29.08.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.11.2024 erwartet.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,48 EUR je EVOTEC SE-Aktie belaufen.

