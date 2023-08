EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE büßt am Dienstagvormittag ein

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 21,69 EUR ab.

Die EVOTEC SE-Aktie musste um 09:05 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 21,69 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,68 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 21,80 EUR. Der Tagesumsatz der EVOTEC SE-Aktie belief sich zuletzt auf 5.710 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (27,74 EUR) erklomm das Papier am 16.08.2022. Gewinne von 27,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.12.2022 bei 14,80 EUR. Abschläge von 31,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 28,00 EUR an.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,16 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 172,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 164,67 EUR umgesetzt.

Am 29.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von EVOTEC SE veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von EVOTEC SE rechnen Experten am 12.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je EVOTEC SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,48 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

