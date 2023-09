EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE zieht am Mittag an

Blick auf EVOTEC SE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von EVOTEC SE. Die EVOTEC SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 22,95 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die EVOTEC SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 22,95 EUR nach oben. Die EVOTEC SE-Aktie legte bis auf 23,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 22,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten EVOTEC SE-Aktien beläuft sich auf 133.279 Stück.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 6,49 Prozent Plus fehlen der EVOTEC SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 14,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 35,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EVOTEC SE -0,16 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat EVOTEC SE im vergangenen Quartal 172,20 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte EVOTEC SE 172,20 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 08.11.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 12.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 1,48 EUR je Aktie in den EVOTEC SE-Büchern.

