EVOTEC SE Aktie News: EVOTEC SE steigt am Freitagvormittag

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von EVOTEC SE. Die Aktionäre schickten das Papier von EVOTEC SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 23,08 EUR.

Die EVOTEC SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 23,08 EUR. Die EVOTEC SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,25 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.905 EVOTEC SE-Aktien umgesetzt.

Am 25.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,44 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der EVOTEC SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 28.12.2022 auf bis zu 14,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,00 EUR.

EVOTEC SE ließ sich am 29.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,16 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 172,20 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 172,20 EUR erwirtschaftet worden.

EVOTEC SE wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der EVOTEC SE-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 12.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass EVOTEC SE einen Gewinn von 1,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

